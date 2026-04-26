۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

صدور اسناد ۹۲ هکتار از اراضی دانشگاه گنبدکاووس با پیگیری دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان از صدور اسناد مالکیت ۴ قطعه زمین به نام دانشگاه گنبد کاووس در پی ورود این نهاد نظارتی خبر داد.

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، این موضوع در دستور کار دیوان محاسبات استان قرار گرفت.

به گفته زهرابی با پیگیری‌های انجام‌شده، فرآیند تعیین تکلیف این اراضی تسریع و در نهایت اسناد مالکیت ۴ قطعه زمین به نام دانشگاه گنبد کاووس صادر شد. مجموع مساحت این اراضی ۹۲ هکتار است و ارزش آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کد مطلب 6811470
زهرا علیدادی

