فراخوان ارسال مقاله به نشریه مطالعات فضای مجازی و رسانه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «مطالعات فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی» از استادان دانشگاه‌، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های رسانه، برای انتشار مقاله‌های علمی، دعوت می‌کند.

محورها و اولویت‌های موضوعی شامل:

شیوه‌های اقناع‌سازی فضای مجازی رسانه ملی در جنگ رمضان

تحلیل تأثیر رسانه ملی در فضای مجازی بر مخاطبان ایرانی در جنگ رمضان

تحلیل بازنمایی جنگ رمضان در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی

تحلیل تأثیر قطع اینترنت بین‌المللی بر کارکرد کاربران ایرانی در جنگ رمضان

تحلیل محتوای مطبوعات آنلاین ایران در جنگ رمضان

تحلیل محتوای خبرگزاری‌ها در جنگ رمضان

تحلیل تاکتیک‌های پروپاگاندا و عملیات روانی درپیام رسان‌های ایرانی در جنگ رمضان

تحلیل اخبار جنگ رمضان از منظر جنگ روایت‌ها و انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی

و دیگر مسائل مربوط به فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی در جنگ رمضان

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت https://cssms.ricac.ac.ir/ آثار خود را به ارسال نمایند.