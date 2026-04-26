ارتباط غذاهای فوق فراوری شده با حمله قلبی و سکته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که هر وعده اضافی روزانه از غذاهای فوق فرآوری شده، خطر ابتلا به یک رویداد قلبی بزرگ را در فرد ۵ درصد افزایش میدهد.
محققان دریافتند افرادی که به طور متوسط بیش از 9 وعده غذای فوق فرآوری شده در روز مصرف میکنند، ۶۷ درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته یا ایست قلبی قرار دارند.
دکتر «امیر حیدر»، محقق ارشد و متخصص قلب و عروق در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس، در یک بیانیه خبری گفت: «غذاهای فوق فرآوری شده با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی مرتبط هستند و در حالی که بسیاری از این محصولات ممکن است به عنوان گزینههای غذایی یا میان وعدههای راحت به نظر برسند، یافتههای ما نشان میدهد که باید در مصرف آنها اعتدال رعایت شود.»
غذاهای فوق فرآوری شده عمدتاً از موادی مانند چربیهای اشباع، نشاسته و قندهای افزودنی که از غذاهای کامل استخراج میشوند، تولید میشوند. آنها همچنین حاوی طیف گستردهای از افزودنیها هستند تا آنها را خوشمزهتر، جذابتر و ماندگارتر کنند.
مثالهایی از این مواد شامل محصولات پختهشده بستهبندیشده، غلات شیرین، محصولات آماده مصرف یا آماده گرم کردن و برشهای سرد آماده است.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۶۸۰۰ بزرگسال شرکتکننده در یک مطالعه طولانیمدت در مورد بیماری قلبی ناشی از گرفتگی عروق را تجزیه و تحلیل کردند. شرکتکنندگان پرسشنامههای غذایی را پر کردند که از طریق آن محققان میزان مصرف روزانه غذاهای فوق فرآوریشده آنها را ارزیابی کردند.
افرادی که در ۲۰٪ بالاترین میزان مصرف غذاهای فوق فرآوریشده قرار داشتند، به طور متوسط بیش از 9 وعده در روز مصرف میکردند، در حالی که افراد در ۲۰٪ پایینترین میزان مصرف، حدود یک وعده در روز مصرف میکردند.
کسانی که بیشترین میزان غذاهای فوق فرآوریشده را مصرف میکردند، ۶۷٪ بیشتر احتمال داشت که بر اثر بیماری قلبی یا سکته بمیرند یا دچار حمله قلبی غیرکشنده، سکته مغزی یا ایست قلبی شوند.
حیدر گفت: «ما در این مطالعه عوامل زیادی را کنترل کردیم. صرف نظر از میزان کالری مصرفی روزانه، صرف نظر از کیفیت کلی رژیم غذایی، و پس از کنترل عوامل خطر رایج مانند دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا و چاقی، خطر مرتبط با مصرف بیشتر غذاهای فوق فرآوری شده همچنان یکسان بود.»
به طور کلی، هر وعده اضافی از غذاهای فوق فرآوری شده با ۵٪ افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی مرتبط بود.
این مطالعه عنوان نمی کند که چرا غذاهای فوق فرآوری شده خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش میدهند، اما مطالعات قبلی نشان دادهاند که آنها حاوی کالری زیاد و مقدار زیادی قند، نمک و چربی هستند. به گفته محققان، این مواد میتوانند افراد را به پرخوری ترغیب کنند و باعث افزایش وزن، التهاب و تجمع چربی در بدن شوند.
