کمیته فنی درخواست آکادمی سحر را رد کرد/ امکان تعویق فینال وجود نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان در حالی با قهرمانی استقلال تمام شد که این تیم بدون انجام بازی دوم فینال به این عنوان دست یافت. قرار بود این دیدار روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) برگزار شود اما به دلیل حاضر نشدن آکادمی سحر در سالن مسابقه، استقلال به عنوان برنده ۲۰ بر صفر بازی معرفی شد.

این تیم در دیدار نخست که ۸ اسفند سال گذشته برگزار شده بود نیز برنده شده بود. بدین ترتیب استقلال با ۲ بازی به عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال زنان دست یافت در حالیکه آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات بود.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انصراف آکادمی سحر از بازی دوم فینال و دلایل این مهم توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه سازمان لیگ بسکتبال ۵ اردیبهشت به صورت رسمی به هر دو باشگاه استقلال و آکادمی سحر زمان برگزاری دیدارهای دوم و سوم فینال (۱۸ و ۲۰ اردیبهشت) را اطلاع رسانی کرد و این موضوع را از طریق روابط عمومی فدراسیون هم اعلام کرد، گفت: در مکاتبه موردنظر اعلام شد که تا ۸ اردیبهشت دو تیم فرصت دارند نسبت به حضور در فینال در زمان های اعلام شده اعلام آمادگی کنند اما تصمیم مان برای برگزاری بازی در این دو تاریخ قطعی بود.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال یادآور شد: در واقع تصمیم بر این بود در صورت موافقت دو تیم، دیدار میان آنها در زمان های مقرر برگزار شود و اگر یکی از دو تیم به هر دلیلی راضی به حضور در مسابقه نباشد، تیم روبرو به عنوان قهرمان تعیین خواهد شد.

علیپور در این رابطه ادامه داد: استقلال اعلام آمادگی خود را برای حضور در فینال به موقع اعلام کرد و حتی آنطور که اطلاع داشتیم تمریناتش را هم آغاز کرد اما مسئولان آکادمی سحر بعد از زمان مقرر برای اعلام آمادگی رسمی، خواستار جلسه ای برای طرح صحبت های شان شدند. آنها در این نشست صحبت ها و خواسته هایی را مطرح کردند که مورد پذیرش سازمان لیگ نبود.

وی یادآور شد: شرایط فعلی کشور و اشاره به مسائلی مانند عدم امنیت و آرامش از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی مسئولان آکادمی سحر مطرح شد. در پاسخ هم ما گفتیم که شرایط برای همه یکسان است ضمن اینکه سازمان لیگ با در نظر گرفتن مساعد بودن شرایط و نیاز به انجام حداکثر دو بازی برای بسته شدن پرونده لیگ برتر زنان، تصمیم به برگزاری دیدارهای فینال گرفته است.

رئیس سازمان لیگ افزود: یکی دیگر از درخواست های آکادمی سحر که در نشست موردنظر و به صورت شفاهی مطرح شد، معرفی قهرمان مشترک بود، این تیم همچنین خواستار دو ماه تعویق زمان فینال بود ضمن اینکه یکی از درخواست هایش هم این بود که چون بازیکنان خارجی اش را در اختیار ندارد، در صورت انجام شدن بازی استقلال هم از بازیکنان خارجی اش استفاده نکند. در نهایت هم تاکید کردند که هر تصمیمی که سازمان لیگ بگیرد، از آن تبعیت می کنند.

علیپور تاکید کرد: بعد از این نشست، از طرف آکادمی سحر نامه ای دریافت کردیم که در آن تمام موارد شفاهی مطرح در نشست موردنظر در رابطه با تعویق دو ماهه، قهرمانی مشترک، بازیکن خارجی و ... به صورت مکتوب و به عنوان شروط این تیم اعلام شده بود و اینگونه تاکید شده بود که از حضور در فینال ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت هم انصراف می دهیم.

وی گفت: سازمان لیگ بسکتبال در پاسخ به این نامه اعلام کرد که موارد موردنظر در کمیته فنی بررسی و با آنها مخالفت شده است. در مورد انصراف شان از فینال هم تاکید کردیم که موارد بررسی و اعلام می شود. در نهایت هم مسئولان آکادمی چند روز پیش ازفینال، خواستار تعویق یک هفته ای فینال شدند در صورتیکه با توجه به فاصله زمانی باقی مانده، امکان آن وجود نداشت.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال گفت: در همین راستا و طبق مکاتبات صورت گرفته، روز جمعه شرایط برای برگزاری فینال در زمان مقرر آماده شد اما آکادمی سحر از حضور در زمین امتناع کرد. بنابراین و طبق آنچه تصمیم گرفته بودیم، استقلال به عنوان قهرمان معرفی شد.