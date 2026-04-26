انیمیشن «یک انتقام برای همه» در کانون توجه کاربران بین المللی

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جوانان هنرمند مردمی در ستاد فرهنگی- هنری جنگ رمضان از ابتدای جنگ تحمیلی سوم به صورت پدافندی و آفندی تولید محتواهای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از این تولیدات انیمیشن«یک انتقام برای همه» است، بیان کرد: این انیمیشن در عرصه بین المللی نیز دیده شد و بازخوردهای متعددی داشت و کاربران در کشورهای مختلف را به واکنش وا داشت.

کریمیان افزود: این انیمیشن علی رغم داشتن یک روایت ساده ولی مفهومی بسیار عمیق دارد که این مفهوم بر جان ها می نشیند.

وی گفت: این انیمیشن با روایت از ظلم بر سرخ پوستان بومی آمریکا شروع می شود و بعد جنایت سیاستمداران آمریکا در ویتنام و بعد بمباران اتمی ژاپن، تصویری از قربانیان جزیره اپسین و.. ادامه پیدا می کند و در نهایت هم با جنایت آمریکا در شهادت سردار شهید سلیمانی و رهبر شهید انقلاب ادامه پیدا می کند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ادامه داد: در نهایت هم در این کلیپ موشک ایرانی را نشان می دهد که واضح به مجسمه آزادی آمریکا می خورد و در ادامه نشان می دهد که واقعیت این مجسمه همان نماد شیطانی و بت بعل است که شبیه سازی شده.

کریمیان تأکید کرد: این کلیپ می خواهد نشان دهد که موشک های ایرانی در واقع انتقام همه جنایت هایی است که آمریکا در طول تاریخ علیه بشریت انجام داده اند و همین توالی تاریخ موجب شده که موجب جذب مخاطب شود.

وی با اشاره به اینکه این انیمیشن در عرصه بین المللی برای اولین بار توسط «راشا تودی» پخش شد و در ادامه نیز بسیاری از شبکه ها آن را نشان دادند و اعتراف کردند که ایران همانطور که در حوزه موشکی موفق بوده است در عرصه رسانه ای نیز کار را پیش می برد.

کریمیان گفت: بی بی سی بعد از انتشار این کلیپ اذعان کرد ایران در جنگ روایت ها هم دست برتر را دارد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: این انیمیشن توسط آقایان محمد حسن و محمد حسین خداداده و هادی همتی تولید شده است.