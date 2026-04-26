ساحل خور سلطانی بوشهر پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست گفت: روز پنجم اردیبهشت‌ماه، همزمان با روز زمین پاک، جمعی از فعالان محیط زیست، دانشجویان، دانش‌آموزان و اعضای انجمن‌های محیط زیستی با حضور در ساحل خور سلطانی، نسبت به پاکسازی این منطقه ساحلی اقدام کردند.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: سواحل و زیستگاه‌های دریایی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی استان بوشهر به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، جوامع محلی و تشکل‌های مردمی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه شعار امسال روز زمین پاک بر ضرورت توجه به انرژی‌های پاک و کاهش آسیب‌های واردشده به زمین تأکید دارد، اظهار کرد: توسعه فرهنگ محیط زیستی، کاهش تولید پسماند، پرهیز از رهاسازی زباله در طبیعت و استفاده از انرژی‌های پاک از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست کمک کند.

مرادزاده در پایان ضمن قدردانی از حضور فعالان محیط زیست، دانشجویان، دانش‌آموزان و انجمن‌های مردم‌نهاد در این برنامه، تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از برنامه‌های مردمی و آموزشی در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست حمایت می‌کند و امیدواریم اینگونه اقدامات به یک رفتار مستمر در جامعه تبدیل شود.