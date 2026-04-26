صفریان: غیرت دختران ایران قابل تقدیر است/ دنبال موفقیت بیشتر هستیم

نیلوفر صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد دختران نوجوان در پیکارهای قهرمانی جهان اظهار داشت: در این دوره از مسابقات ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور حضور داشتند و رقابت ها بسیار سنگین و از سطح بالایی برخوردار بود. از آنجایی که کسب سهمیه المپیک جوانان سنگال را در پیش داریم، هر تکواندوکار بنا داشت تا بهترین خود را به نمایش بگذارد.

وی در ادامه بیان کرد: دختران باغیرت ایران با تمام شرایط سختی که برای برپایی اردو و اعزام در شرایط جنگ داشتیم چهار نشان ارزشمند کسب کردند و نهایتا موفق شدیم روی سکو بایستیم.

صفریان ادامه داد: سه تکواندوکار برنزی ایران به نفرات اول جهان باختند و حتی دو تکواندوکار دختر دیگر نیز با اختلاف بسیار کم و یک قدم تا کسب مدال ناکام ماندند.

وی ادامه داد: اگر شرایط طور دیگری رقم می خورد و مدال های نقره رنگ بهتری داشتند حتی ممکن بود نایب قهرمان هم بشویم. با این حال شاهد رقابت های سنگینی بودیم و مدال ها میان کشورها پخش شده بود و حتی یک برنز هم در سکونشینی کشورها حائز اهمیت بود.

سرمربی تیم نوجوانان همچنین اظهار کرد: با این وجود به این مدال ها و این سکو قانع نبوده و نخواهیم بود. مطمئنا برای نتایج بهتر برای تیم ملی ایران در آینده تلاش خواهیم کرد ولی با وجود همه اتفاقات خوشحالم که ۴ مدال ارزشمند و سکوی چهارمی جهان توسط دختران باغیرت ایران بدست آمد. امیدوارم ذره ای دل مردم ایران را شاد کرده باشیم.

صفریان در پایان گفت: در پایان از تمام عزیزانی که از اول اردو کنارمان بودند و خالصانه کمک کردند تا در نهایت این نتیجه بدست بیاید؛ تشکر می کنم و قدردان زحماتشان هستم.