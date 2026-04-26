به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح روز یکشنبه با حضور در بیمارستان امام علی(ع) از محیطبانان آسیبدیده پارک ملی گلستان که روز گذشته بر اثر حمله خرس دچار جراحت شده بودند، عیادت کرد.
پاکمهر در جریان این عیادت ضمن ابراز همدردی با محیطبانان مجروح، فداکاری و تلاشهای شبانهروزی آنان در حفاظت از عرصههای طبیعی و حیاتوحش را ستود و گفت: محیطبانان در خط مقدم صیانت از سرمایههای طبیعی کشور قرار دارند و خدمات آنان شایسته قدردانی و حمایت همهجانبه است.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی و تجهیزات محیطبانان افزود: تأمین امکانات لازم و تجهیزات حفاظتی برای محیطبانان یک ضرورت است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که این قشر خدوم در انجام مأموریتهای خود با کمترین خطر مواجه شوند.
نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، همچنین بر پیگیری وضعیت درمانی مصدومان تأکید کرد و گفت: روند درمان این عزیزان تا بهبودی کامل از سوی مسئولان مربوطه دنبال خواهد شد و در صورت نیاز، حمایتهای لازم برای تسریع در روند درمان انجام میگیرد.
پاکمهر در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از پارک ملی گلستان، خواستار توجه ویژه به حفظ زیستگاههای طبیعی و حمایت بیشتر از محیطبانان شد.
