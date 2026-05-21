۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

پاکمهر: جبران ناترازی آب و انرژی شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است

بجنورد- نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: جبران ناترازی آب، کاهش هدررفت در کشاورزی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر صبح پنجشنبه در شورای برنامه ریزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های زیرساختی کشور اظهار کرد: امروز دشمنان با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی، به دنبال ایجاد فشار بر معیشت مردم هستند و در این شرایط، تقویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه، مدیریت صحیح منابع آب است که متأسفانه در بخش کشاورزی همچنان با هدررفت قابل توجهی مواجه هستیم و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منابع آبی کشور محدود و ارزشمند است، تصریح کرد: جبران ناترازی آب باید به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در این مسیر اقدامات عملی و اثرگذار انجام دهند.

پاکمهر ادامه داد: کاهش هدررفت آب نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور نیز خواهد بود.

وی همچنین به لزوم توجه هم‌زمان به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: صنایع کشور از ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند و در همین راستا حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها و توجه هم‌زمان به مدیریت آب، انرژی و بهره‌وری اقتصادی است تا بتوان در برابر فشارهای بیرونی مقاومت و پایداری اقتصادی کشور را تضمین کرد.

