سیدمحمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین چالشهای اقتصادی و معیشتی کشور و راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود باید مورد توجه جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
وی با اشاره به موضوع تورم افزود: یکی از نکات مهم در نشست با وزرا و معاونان، تأکید بر پرهیز از تکعلتی دانستن تورم است؛ چرا که برای مهار تورم باید مجموعهای از عوامل اثرگذار بهویژه سیاستهای ارزی و پیامدهای آن در حوزههایی مانند دارو بهصورت دقیق بررسی شود.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه معیشت و اشتغال بایستی برنامههای تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرعت بیشتری دنبال شود تا جامعه هدف این وزارتخانه هرچه سریعتر از نتایج این اقدامات بهرهمند شود.
پاکمهر با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در رفع موانع تولید گفت: تقویت نظارت مجلس و ایجاد همافزایی واقعی میان مجلس و وزارت کار، یکی از مهمترین کلیدهای حل مشکلات اقتصادی کشور است و میتواند مسیر رفع موانع تولید و بهبود شرایط معیشتی مردم را هموار کند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع بودجهای تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، استفاده از ظرفیت داراییهای راکد دستگاههای دولتی و نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و شستا در قالب مولدسازی بود که میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تأمین منابع و کمک به بهبود شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیازمند اقدام عاجل، برنامهریزی منسجم و نظارت مستمر است و مجلس این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
