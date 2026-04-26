جزئیات اعزام زائران سرزمین وحی از چهارمحال و بختیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدی فارسانی صبح یکشنبه در دیدار کارگزاران حج استان چهارمحال و بختیاری با نماینده ولی فقیه در استان با قرائت فرازهایی از بیانات امام شهید امت و گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و با اشاره به ارائه خدمات حج و زیارت به ۱۲ شهرستان استان چهارمحال و بختیاری که مانع از زحمت مراجعه مردم به مرکز استان می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ شرکت خدمات زیارتی در استان فعال است که بخش اعظم کارها از طریق سامانه انجام می‌گیرد.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سازمان حج و زیارت مسئولیت ثبت‌نام و اعزام زائران اربعین در سال گذشته را داشت که قریب به ۲۶ هزار و ۹۰۰ زائر اعزام شدند، ادامه داد: زائران به راحتی توانستند مرز خود را انتخاب کنند، سفر خود را انجام دهند و به سلامتی به میهن بازگردند.

محمدی فارسانی بیان کرد: در حوزه حج عمره مفرده باتوجه به جنگ‌های تحمیلی و نیز آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، مشکلاتی را شاهد بودیم که قیمت‌های کاروان‌ها را افزایش داد؛ در این شرایط بالغ بر یک‌هزار زائر حج عمره سال گذشته به سرزمین وحی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در حوزه حج تمتع نیز سال گذشته ۴۵۰ نفر در قالب چهار کاروان از استان اعزام شدند که همه حاجیان با انجام مناسک حج ابراهیمی به سلامت به کشور بازگشتند.

محمدی فارسانی با اشاره به حوزه سفرهای عتبات عالیات، بیان کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۵۲۶ نفر اعزام شدند. امید است امسال هم با رفع شرایط موجود در زمینه اعزام‌های هوایی و زمینی اقدامات لازم را داشته باشیم.

وی تأکید کرد: تمهیدات اعزام زائران عتبات عالیات از طریق هوایی از فرودگاه بین‌المللی شهرکرد از سوی مسئولان در دست انجام است.

محمدی فارسانی با آرزوی سفری راحت و معنوی برای حجاج بیت الله الحرام، بیان کرد: در حج ۱۴۰۵ با توجه به شرایط جنگی، سهم استان از سه کاروان به یک کاروان مدینه قبل ۱۲۵ نفری کاهش یافت که بلافاصله در راستای تکالیف سازمان، تمهیدات برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی و عملیاتی شد.