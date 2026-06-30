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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

ثبت‌نام زائران اربعین در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

ثبت‌نام زائران اربعین در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در استان هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد.

سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان تشرف به زیارت اربعین از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه می‌توانند از طریق سامانه «سماح» به نشانی samah.haj.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص تکمیل اطلاعات در سامانه سماح، ادامه داد: متقاضیان سفر اربعین حسینی علاوه بر وارد کردن اطلاعات گذرنامه، برای نام‌نویسی قطعی باید مرز خروجی و زمان تشرف به عراق و نیز بازگشت به کشور را مشخص و هزینه بیمه را که امسال ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده پرداخت کنند؛ گذرنامه زائران حداقل باید شش ماه مهلت داشته باشد.

محمدی تصریح کرد: کسانی که گذرنامه ندارند یا در صورتی که گذرنامه آن‌ها تا زمان تشرف، کم‌تر از 6 ماه اعتبار دارد باید نسبت به اخذ گذرنامه و تعویض یا تمدید آن هر چه سریع‌تر اقدام و نیز برای دریافت ارز، در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

محمدی با اشاره به اینکه اعزام به صورت گروهی نیز انجام می‌شود، تأکید کرد: توصیه می‌شود زائران به‌صورت گروهی ثبت‌نام کنند زیرا ثبت‌نام گروهی در اطلاع‌رسانی هم گروهی‌ها و امور گمشدگان و ... بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری همچنین توصیه کرد که زائران شماره تلفن همراه خود را دقیق درج کنند زیرا این امر در امور گمشدگان و ارتباط هم‌گروهی‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی در پایان با تصریح اینکه عزیمت زائران با وسائل نقلیه شخصی و عمومی انجام می‌گیرد، گفت: زائرانی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی عزیمت کنند، حتماً در سامانه سماح اطلاعات مربوط را تکمیل کنند.

کد مطلب 6874973

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