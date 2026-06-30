سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان تشرف به زیارت اربعین از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه می‌توانند از طریق سامانه «سماح» به نشانی samah.haj.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص تکمیل اطلاعات در سامانه سماح، ادامه داد: متقاضیان سفر اربعین حسینی علاوه بر وارد کردن اطلاعات گذرنامه، برای نام‌نویسی قطعی باید مرز خروجی و زمان تشرف به عراق و نیز بازگشت به کشور را مشخص و هزینه بیمه را که امسال ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده پرداخت کنند؛ گذرنامه زائران حداقل باید شش ماه مهلت داشته باشد.

محمدی تصریح کرد: کسانی که گذرنامه ندارند یا در صورتی که گذرنامه آن‌ها تا زمان تشرف، کم‌تر از 6 ماه اعتبار دارد باید نسبت به اخذ گذرنامه و تعویض یا تمدید آن هر چه سریع‌تر اقدام و نیز برای دریافت ارز، در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

محمدی با اشاره به اینکه اعزام به صورت گروهی نیز انجام می‌شود، تأکید کرد: توصیه می‌شود زائران به‌صورت گروهی ثبت‌نام کنند زیرا ثبت‌نام گروهی در اطلاع‌رسانی هم گروهی‌ها و امور گمشدگان و ... بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری همچنین توصیه کرد که زائران شماره تلفن همراه خود را دقیق درج کنند زیرا این امر در امور گمشدگان و ارتباط هم‌گروهی‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی در پایان با تصریح اینکه عزیمت زائران با وسائل نقلیه شخصی و عمومی انجام می‌گیرد، گفت: زائرانی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی عزیمت کنند، حتماً در سامانه سماح اطلاعات مربوط را تکمیل کنند.