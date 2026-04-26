به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی با اشاره به آغاز فصل فعالیت‌های عمرانی، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، معابر ۲۱ روستای شهرستان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ آسفالت خواهند شد.

وی در ادامه با قدردانی از پیگیری‌های صورت‌گرفته در این پروژه‌ها، افزود: تأمین سهمیه فوق‌العاده قیر برای معابر روستایی که با تلاش‌های، نماینده مردم الیگودرز محقق شده، گامی کلیدی در مسیر محرومیت‌زدایی و توسعه منطقه است که شایسته تقدیر است.

فرماندار ویژه الیگودرز با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم، گفت: عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری در این روستاها باید منطبق بر ضوابط فنی و تحت نظارت دقیق بخشداران و کارشناسان ذی‌ربط انجام شود.

اداوی، تصریح کرد: این پروژه‌ها پس از تأیید نهایی، جهت اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.