ناوگان صمود با حضور ۷۰ کشور آماده حرکت به سمت غزه است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فعالان سیاسی حاضر در ناوگان صمود امروز یکشنبه آماده می‌شوند تا با کشتی‌های «ناوگان جهانی صمود» از سواحل بارسلون در شمال شرق اسپانیا، به سمت نوار غزه حرکت کنند. هدف از این اقدام شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این باریکه قحطی زده است. این دومین بار طی کمتر از یک سال است که ناوگان صمود به سمت غزه حرکت می کند. میزان مشارکت در کاروان کنونی بیشتر از موارد مشابه قبلی گزارش شده است.

فعالان سیاسی حاضر در کشتی در آستانه حرکت از سواحل اسپانیا، محتوای قایق‌ها و کمک‌هایی را که اعضای ناوگان برای کودکان غزه حمل می‌کنند، به نمایش گذاشتند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی و دارویی بشردوستانه، کیف‌های مدرسه و لوازم التحریر است.

ناوگان پیشین در سپتامبر ۲۰۲۵ و با مشارکت ۴۲ قایق و ۴۶۲ نفر از سواحل اسپانیا به راه افتاد، اما کاروان کنونی شامل حدود ۷۰ قایق و ۱۰۰۰ داوطلب از ۷۰ کشور خواهد بود.

پابلو کاستیا، یکی از سخنگویان ناوگان، در اظهارات مطبوعاتی از بارسلون گفت که هدف اصلی این ابتکار «محکوم کردن توطئه بین‌المللی در جنایات نسل‌کشی اسرائیل در غزه و مطالبه پاسخگویی مسئولان و باز کردن یک گذرگاه بشردوستانه از طریق دریا و خشکی» است.

کاستیا افزود که آنها از کاهش توجه بین‌المللی به نوار غزه به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و حملات اسرائیل به لبنان شکایت دارند. وی ابراز داشت که تل آویو، محاصره غزه را تشدید کرده، و ورود کمک‌ها را محدود می‌کند، شهرک‌سازی‌ها را گسترش می‌دهد و روند اشغال اراضی فلسطینی را تسریع می‌بخشد.

مسئولان ناوگان تأکید دارند که فعالیت‌های آنها مطابق با قوانین بین‌المللی است و این مأموریت با هماهنگی سازمان‌های جامعه مدنی فلسطینی، وکلا و سیاستمداران، و کارشناسان امنیت ناوبری و رسانه‌ای انجام می‌شود.

نوار غزه که از سال ۲۰۰۷ تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارد، از زمان آغاز نسل‌کشی همه جانبه توسط تل آویو در اکتبر۲۰۲۳، با شدیدترین بحران انسانی و بهداشتی روبرو است که منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از جمله بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت‌های بهداشتی شده است.

این منطقه همچنین از محدودیت‌های شدید در ورود سوخت و تجهیزات پزشکی و کمبود شدید داروها و تجهیزات رنج می‌برد، به طوری که حدود ۱.۵ میلیون فلسطینی پس از تخریب خانه‌هایشان در این جنگ، بی‌خانمان شده‌اند.