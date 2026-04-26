محمد صوفی سرپرست معاونت تولید انجمن سینمای جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در پی پایان دوره همکاری آرش رصافی معاون تولید انجمن، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با قدردانی از ۳۰ سال فعالیت این عضو قدیمی انجمن، محمد صوفی را به سمت سرپرست معاونت تولید انجمن منصوب کرد و آیین تودیع و معارفه معاونت تولید با حضور شورای مدیران و پرسنل این معاونت برگزار شد.

در متن حکم شعیبی به محمد صوفی چنین آمده است:

«جناب آقای محمد صوفی باسلام؛

با توجه به تجربه، تعهد و شناختی که از جنابعالی وجود دارد، بدینوسیله به سمت سرپرست معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری و همدلی کلیه همکاران، معاونین و مدیران ستادی و استانی در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله و رشد و شکوفایی جوانان ایران اسلامی، موفق و سربلند باشید.»

محمد صوفی متولد ۱۳۵۵، تهران فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینما که طی سال‌ها به‌عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و مدرس دانشگاه فعالیت کرده است. وی برگزیده فستیوال‌های فیلم کوتاه و مستند کشوری و بین‌المللی است و سابقه حضور در هیئت داوری جشنواره‌های فیلم کوتاه، مستند، «سینماحقیقت» و جشنواره فیلم فجر را دارد. همچنین مدیریت انجمن سینمای جوانان تهران، عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، ریاست یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران، و عضویت در هیئت امنا و ریاست مراسم اهدای نشان عالی خورشید از دیگر فعالیت‌های او است. وی ساخت برنامه‌های متعدد تلویزیونی از جمله «رادیو هفت»، «صدبرگ»، «نقره»، «محاکات» و «ساطور» را بر عهده داشته است.