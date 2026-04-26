دستگیری ۲۱ فروشنده مواد و ۵۹ سارق در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در نخستین ماه سال جاری خبر داد.

به گفته آقای عربی، مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به کشف ۲۱۵۰ گرم انواع مواد مخدر در فروردین ماه شدند.

او افزود: در این راستا، ۲۱ نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر و ۹۷ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراکز بازپروری هدایت شده‌اند. همچنین ۵۹ نفر سارق در این مدت شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی پیشوا با اشاره به کشفیات دیگر تصریح کرد: در برخورد با قاچاقچیان سلاح و اراذل و اوباش، مجموعاً ۶ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۳ قبضه سلاح جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ عربی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ اغماضی ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.