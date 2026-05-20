۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

کشف بیش از ۲ کیلوگرم مواد بسته‌بندی شده در پیشوا

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری یک خردهفروش مواد مخدر و کشف بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ سید اکبر عربی،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر در پیشوا خبر داد.

عربی در ادامه اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ پیشوا در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبت‌های میدانی، موفق شدند یک خرده‌فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، مقدار دو کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر که به صورت بسته‌بندی شده و آماده توزیع بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی به مراجع قضائی و ندامتگاه معرفی شده است.

عربی در پایان با تأکید بر ادامه برخورد قاطع و بدون اغماض با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6835826

