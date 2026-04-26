۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

سلاح و مهمات جنگی در مرزهای جنوبی استان آذربایجان غربی کشف شد

سلاح و مهمات جنگی در مرزهای جنوبی استان آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۱ قبضه کلت جنگی، یک قبضه اسلحه شکاری و یک هزار و ۷۵ عدد فشنگ جنگی توسط مرزبانان غیور هنگ مرزی سردشت  خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی جنوب استان با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند.

وی ادامه داد: در این راستا تعداد ۱۱ قبضه کلت کمری جنگی، یک قبضه اسلحه شکاری و یک هزار و ۷۵ فشنگ جنگی و خشاب های مربوطه کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان متواری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.

