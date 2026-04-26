به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آژانس بینالمللی انرژی تشدید تنشها و درگیریهای نظامی در خاورمیانه امنیت انرژی جهان را با یکی از جدیترین تهدیدهای چند دهه اخیر مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش بحران جاری در منطقه تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۱۵ درصد از کل عرضه جهانی گاز طبیعی مایع را از چرخه تولید و انتقال خارج میکند.
آژانس هشدار داده است این اختلال جریان نفت و گاز از گذرگاههای کلیدی بهویژه تنگه هرمز را به شدت آسیبپذیر کرده و زنجیره تأمین جهانی را با شوکی کمسابقه روبهرو میکند.
کارشناسان این نهاد بینالمللی اعلام کردهاند کاهش ۱۵ درصدی عرضه عمدتاً ناشی از توقف تولید در میادین منطقه، آسیب به زیرساختهای صادراتی و اختلال در کشتیرانی آبراههای استراتژیک ارزیابی میشود.
این بحران در حالی رخ میدهد که اقتصادهای اروپایی و آسیایی برای جبران کمبود گاز روسیه بیش از گذشته به LNG تولیدشده در خاورمیانه وابسته شدهاند.
بر اساس این گزارش خاورمیانه در آستانه تبدیل شدن به یک بحران عرضه انرژی قرار دارد و جهان باید برای دورهای از کمبود، افزایش شدید قیمتها و رقابت سنگین بر سر تأمین هر واحد گاز مایع آماده شود.
