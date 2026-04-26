ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر دولت الکترونیک در ۴۰ روز جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در بازدیدی سرزده از سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در دوره جنگ تحمیلی سوم، اعلام کرد: تمام سرویسهای ارائهشده وزارت ارتباطات در این دوره بهصورت پایدار برقرار بود و مردم بدون وقفه از این خدمات استفاده کردند.
وی در ادامه به موضوع معیشت کارکنان اشاره کرد و آن را یکی از اولویتهای مهم برشمرد و پیگیری پروژههای مهم وزارت ارتباطات با جدیت تمام را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: «سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این مسیر باید به دقت و کامل موضوعات مرتبط با این مجموعه را مورد پیگیری قرار دهد.»
ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر دولت الکترونیک
در این بازدید، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ به همراه اعضای هیأت عامل و معاونان، گزارشی از عملکرد مجموعه ارائه کردند.
وی اعلام کرد: در دوره جنگ تحمیلی سوم، هیچیک از سرویسهای دولت الکترونیک دچار اختلال نشد و طی ۴۰ روز، بیش از یک میلیارد تراکنش در این بستر به ثبت رسید.
صدر همچنین تأکید کرد: تعداد کاربران پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در این دوره به بیش از ۸۰ میلیون نفر رسید که نشاندهنده اعتماد و اتکای عمومی به این خدمات است.
در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله تعرفهگذاری خدمات، روند پیشرفت پروژههای کلان و برنامههای توسعهای سازمان مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیمگیری شد.
