تداوم نقض آتش بس؛ حملات سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، جنگنده های رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه ای را به جنوب لبنان آغاز کردند. پس از هشدار تخلیه ارتش اشغالگر به ساکنان هفت شهرک در جنوب لبنان، حملات رژیم صهیونیستی شروع شده است.

حملات رژیم صهیونیستی به شهرهای بیت یاحون و زوطر الشرقیه در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان، شهرهای بیت یاحون و زوطر الشرقیه در جنوب این کشور را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، منبع رسانه ای از حملات گسترده رژیم صهیونیستی به «صفاد البطیخ» در جنوب لبنان خبر دادند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از بمباران مناطق گسترده لبنان از سوی جنگنده های این رژیم خبر داد.

همچنین شهرک های دیرانطار، بیت یاحون و زوطر الشرقیه نیز هدف بمباران قرار گرفت. شهرک خربه سلم در جنوب لبنان نیز در یک نوبت از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک کفرتبنیت را بمباران کردند که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند.

دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «کفرتبنیت» در جنوب لبنان ۵ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی‌ شده‌اند.

شهرک مفدون در نبطیه در جنوب لبنان نیز به شدت بمباران شد. همچنین النبطیه الفوقا در جنوب لبنان نیز بمباران شد.

همچنین شهرک برج قلاوی در جنوب لبنان نیز لحظاتی قبل هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

از سوی دیگر نظامیان اسرائیلی محله های مسکونی در شهرک یارون در جنوب لبنان را منفجر کردند.

همزمان منابع خبری از حمله هوایی و ویرانگر رژیم صهیونیستی به صفد البطیخ در جنوب لبنان خبردادند.

این درحالی است که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس گذشته تاکنون در جریان حملات رژیم صهیونیستی ۲۵۰۹ نفر شهید و ۷۷۵۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیرهای خطر در راس الناقوره، شلومی عرب العرامشه، ادمیت و بتست در الجلیل غربی به دنبال رخنه ۳ پهپاد از سمت لبنان خبر دادند.