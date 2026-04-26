به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏«چرا ⁧صحن علنی مجلس⁩ برگزار نمی‌شود؟ ‏آنچه محرز است،⁧ ابلاغ رسمی⁩ مراجع ذی‌صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام است که شامل صحن علنی مجلس با ۲۹۰ نماینده نیز می‌شود لذا قوه مقننه نیز تابع تصمیمات کشور است. ‏تدبیر نکنند و اتفاقی افتد، می‌گویند کوتاهی شده است؛ پس ⁧تدبیر نظام⁩ را سیاسی نکنید.»

گفتنی است، برگزاری جلسات علنی مجلس تنها بخشی از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی است و از آغاز جنگ علیه ایران تاکنون، بارها جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، جلسات مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها و جلسات مشترک با وزرا برگزار شده است.