به گزارش خبرنگار مهر، دو والیبالیست تیم زنان باشگاه صنعت مس رفسنجان به اردوی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال دعوت شدند.

همچنین سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان نیز در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان قرار گرفت.

انسیه بیاضی و راحیل شجاعی، دو بازیکن بومی تیم والیبال زنان مس رفسنجان هستند که با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال دعوت شدند.

فاطمه حسنی‌سعدی، سرمربی بومی تیم والیبال زنان مس رفسنجان که هدایت این تیم را در لیگ برتر والیبال زنان برعهده داشت نیز به عنوان کمک مربی تیم ملی بزرگسالان زنان انتخاب شد.