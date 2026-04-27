احمد آقامحمدی سرپرست دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی، حرفهای و کاردانش وزارت آموزشوپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان هنرستانها اظهار کرد: هرچند آموزشوپرورش بهطور مستقیم متولی اشتغال نیست، اما طراحی آموزشها بهصورت مبتنی بر نیاز بازار کار انجام میشود.
وی افزود: آمار جامع و پیمایش سراسری دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما بررسیهای میدانی مدیران هنرستانها نشان میدهد اکثر هنرجویان پس از پایان تحصیل، وارد بازار کار شده و در بسیاری از موارد در حوزههای مرتبط با رشته خود فعالیت میکنند.
آقامحمدی ادامه داد: حتی آن دسته از فارغالتحصیلانی که در رشته تخصصی خود مشغول به کار نمیشوند، به دلیل مهارتهایی که در هنرستان کسب کردهاند، توانایی ورود به بازار کار و اشتغال در حوزههای دیگر را دارند.
وی با تأکید بر نیاز بالای بازار به نیروی انسانی ماهر گفت: بسیاری از کارگاهها، کارخانهها و بنگاههای صنعتی با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستند و این نشاندهنده ظرفیت بالای اشتغال برای هنرجویان است.
سرپرست دفتر آموزش فنیوحرفهای و کاردانش تصریح کرد: در هنرستانها، محیطهای یادگیری بر اساس انجام وظایف واقعی شغلی طراحی شدهاند؛ بهگونهای که هنرجویان در کارگاهها دقیقاً مشابه شرایط واقعی کار، مهارتهای لازم را تمرین میکنند و فاصلهای میان آموزش و محیط کار وجود ندارد.
وی افزود: آموزشهای هنرستانی مبتنی بر سه مؤلفه دانش، نگرش و مهارت است که در مجموع منجر به کسب «شایستگی» در هنرجویان میشود.
آقامحمدی درباره وضعیت تجهیزات هنرستانها نیز گفت: اگرچه تجهیزات در برخی موارد به سطح ایدهآل ۱۰۰ درصد نرسیده، اما برنامهریزی گستردهای برای بهروزرسانی آنها در حال اجراست. تاکنون از محل اعتبارات مختلف از جمله سهم ۴ درصدی گاز، حدود ۴۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها هزینه شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، اعتبارات استانی و بودجههای سالانه نیز به این حوزه اختصاص مییابد تا روند تجهیز و بهروزرسانی هنرستانها بهصورت مستمر ادامه یابد.
سرپرست دفتر آموزش فنیوحرفهای و کاردانش همچنین به اجرای طرح برونسپاری برخی رشتهها اشاره کرد و گفت: در مواردی که امکانات و تجهیزات کافی در هنرستانها وجود ندارد، آموزشها با همکاری کارخانهها و بنگاههای صنعتی و در قالب «هنرستانهای جوار کارخانه» ارائه میشود که در این حالت، هنرجویان به تجهیزات کامل و بهروز دسترسی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد از برنامههای راهبردی آموزشوپرورش برای ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و افزایش انطباق آن با نیازهای واقعی بازار کار است.
نظر شما