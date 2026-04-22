به گزارش خبرنگار مهر، موج پنجاه‌وسوم اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته هشتم این پویش مردمی، امشب چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم در ایام دهه کرامت و با حضور خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و همراهی پرچم متبرک آن حرم مطهر برگزار می‌شود و حال و هوایی معنوی به این اجتماع مردمی خواهد بخشید.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه از ساعت ۲۱ امشب آغاز می‌شود و مسیر برگزاری آن از ابتدای شهرک بهداری به سمت انتهای این شهرک خواهد بود.

اجتماع «نحن منتقمون» در شب های گذشته نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار شده و با استقبال قابل توجهی همراه بوده است.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه دعوت کرده‌اند با حضور پرشور خود در موج پنجاه‌وسوم این اجتماع، جلوه‌ای دیگر از همبستگی و ارادت به ارزش‌های دینی و انقلابی را به نمایش بگذارند.