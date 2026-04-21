به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در ادامه برگزاری شبانه این مراسم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف اعلام همبستگی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان از چهارراه مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی حضور خواهند یافت.

در این اجتماع مردمی، حاج ابوذر روحی به مرثیه‌سرایی و اجرای برنامه خواهد پرداخت و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارها و برنامه‌های فرهنگی، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» طی روزهای گذشته با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار شده و به عنوان یکی از برنامه‌های مردمی در راستای تقویت روحیه همبستگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب ادامه دارد.