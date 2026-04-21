۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

پنجاه‌ودومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - پنجاه‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در لبیک به فرمان رهبر انقلاب و تجدید بیعت با ایشان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در ادامه برگزاری شبانه این مراسم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف اعلام همبستگی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان از چهارراه مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی حضور خواهند یافت.

در این اجتماع مردمی، حاج ابوذر روحی به مرثیه‌سرایی و اجرای برنامه خواهد پرداخت و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارها و برنامه‌های فرهنگی، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» طی روزهای گذشته با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار شده و به عنوان یکی از برنامه‌های مردمی در راستای تقویت روحیه همبستگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب ادامه دارد.

