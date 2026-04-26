به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از محیط زیست، مرجان شاکری مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: وجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارتباطی، روند صدور مجوزهای زیست‌محیطی در کشور بدون وقفه ادامه یافت.



‌وی ادامه داد: در همین راستا، با تلاش مستمر کارشناسان و ایجاد سریع ارتباط با استان‌ها، از توقف فعالیت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و استقرار واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی جلوگیری شد.



‌مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: بر اساس این گزارش، در ایام مذکور بیش از ۶۰ مجوز در سامانه مربوطه صادر شد؛ حتی همزمانی با تعطیلات نوروز نیز مانع از تداوم خدمت‌رسانی نشد.



‌وی در ادامه گفت: این اقدامات در راستای حفظ پویایی اقتصاد، صیانت از محیط زیست و ایجاد امید در جامعه انجام شده است.



‌شاکری اضافه کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشبرد امور، پایداری اشتغال و تحقق توسعه متوازن همراه با حفاظت از محیط زیست است.



‌وی افزود: دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با الهام از سیاست‌های دولت چهاردهم، رویکردی تازه مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان، ارزیابان بین‌المللی و همکاری با سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در پیش گرفته است.

شاکری ادامه داد: در این چارچوب، تعامل با نهادهای غیردولتی تقویت شده و تلاش شده با همراهی در حل چالش‌های ناشی از توسعه نامتوازن صنایع، شرایطی به نفع محیط زیست مناطق مختلف کشور رقم بخورد.



وی افزود: بر اساس اعلام این دفتر، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵ هزار مجوز در حوزه‌های مختلف از جمله تأسیس، بهره‌برداری و توسعه صادر شده که نشان‌دهنده حرکت همزمان در مسیر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.



مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان گفت: این روند با هدف حمایت از اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و صیانت از منابع طبیعی کشور، با نگاهی متوازن و آینده‌نگر ادامه خواهد داشت.