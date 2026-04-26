  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

۴ داعشی در عراق به دام افتادند

منابع عراقی از تداوم عملیات اطلاعاتی و امنیتی نیروهای این کشور علیه بقایای داعشی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سازمان مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری ۴ نفر به اتهام عضویت در سازمان تروریستی داعش در چند عملیات امنیتی در مناطق مختلف استان‌های بغداد، الانبار، سلیمانیه و دیالی خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در چارچوب عملیات پیشدتانه مستمر برای تعقیب بقایای داعش بر اساس داده های اطلاعاتی دقیق و پیگیری میدانی گسترده توانستند ۴ داعشی را دستگیر کنند.

در این بیانیه آمده است که عملیات انجام شده در سلیمانیه با هماهنگی نزدیک اداره کل مبارزه با تروریسم استان صورت گرفت و عملیات در دیالی با هماهنگی مشترک فرماندهی پلیس این استان انجام شد.

همچنین در دو عملیات جداگانه در استان‌های دیالی و کرکوک در چارچوب تلاش نیروها در انجام ماموریت بازرسی و پاکسازی مناطق، چندین مخفیگاه داعش تخریب و منهدم شد.

در این بیانیه تاکید شد که عملیات سازمان مبارزه با تروریسم به عنوان بخشی از راهبرد مبارزه با تروریسم برای رساندن عراق به امنیت پایدار، با سرعت فزاینده‌ای ادامه دارد.

کد مطلب 6812039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها