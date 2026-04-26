۴ داعشی در عراق به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سازمان مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری ۴ نفر به اتهام عضویت در سازمان تروریستی داعش در چند عملیات امنیتی در مناطق مختلف استان‌های بغداد، الانبار، سلیمانیه و دیالی خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در چارچوب عملیات پیشدتانه مستمر برای تعقیب بقایای داعش بر اساس داده های اطلاعاتی دقیق و پیگیری میدانی گسترده توانستند ۴ داعشی را دستگیر کنند.

در این بیانیه آمده است که عملیات انجام شده در سلیمانیه با هماهنگی نزدیک اداره کل مبارزه با تروریسم استان صورت گرفت و عملیات در دیالی با هماهنگی مشترک فرماندهی پلیس این استان انجام شد.

همچنین در دو عملیات جداگانه در استان‌های دیالی و کرکوک در چارچوب تلاش نیروها در انجام ماموریت بازرسی و پاکسازی مناطق، چندین مخفیگاه داعش تخریب و منهدم شد.

در این بیانیه تاکید شد که عملیات سازمان مبارزه با تروریسم به عنوان بخشی از راهبرد مبارزه با تروریسم برای رساندن عراق به امنیت پایدار، با سرعت فزاینده‌ای ادامه دارد.