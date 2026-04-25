استرداد ۴ خانواده داعشی از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع آگاه اعلام کردند که ۴ خانواده استرالیایی اردوگاه نگهداری داعشی ها در شرق سوریه را به سمت دمشق ترک کردند تا مقدمات انتقال آنان به کشورشان فراهم شود.

منابع خبری امروز اعلام کردند: ۱۳ زن و کودک که هیئتی از سوی دولت سوریه آنان را همراهی می‌کرد، با اتوبوس اردوگاه «روژ» نزدیک مرز سوریه با عراق را به مقصد دمشق ترک کردند. این اردوگاه محل اسکان اعضای خانواده مظنونان به عضویت در داعش است.

لانا حسین مسئول یگان‌های حمایت از زنان وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه که اردوگاه روژ را اداره می‌کند اعلام کرد: خروج این خانواده‌ها از اردوگاه با هماهنگی دولت مرکزی در دمشق انجام شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این خانواده‌ها به مدت تقریبا ۷۲ ساعت در دمشق بمانند و پس از آن عازم استرالیا خواهند شد.