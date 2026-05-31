سرکرده داعشی به دام حشد شعبی افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، حشد شعبی عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: نیروهای اطلاعاتی این سازمان موفق شدند در یک عملیات دقیق، یکی از عناصر تحت تعقیب گروه تروریستی داعش را در یکی از ورودی‌های منطقه «سهل نینوا» بازداشت کنند.

در این بیانیه آمده است: یکی از تیم‌های بخش اطلاعات در تیپ ۳۰ حشد شعبی موفق شد با تکیه بر گزارش‌ها و داده‌های دقیق اطلاعاتی، یکی از عناصر تروریستی داعش را در یکی از ورودی‌های دشت نینوا دستگیر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: فرد بازداشت‌شده بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم، تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق قرار داشت. پس از تکمیل مراحل اداری و بازجویی‌های اولیه، متهم جهت طی شدن روال قانونی و صدور حکم به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.