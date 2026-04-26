۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

ضیایی: فعالیت های پژوهشی آموزش‌وپرورش نباید به هفته پژوهش محدود شود

بندرعباس- مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از آمادگی برای حمایت مالی فراتر از اعتبارات مصوب طرح‌های آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: فعالیت های پژوهشی نباید به هفته پژوهش محدود باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان، در نخستین نشست شورای تحقیقات این اداره کل با تأکید بر لزوم خروج پژوهش‌ها از رویه های صرفاً نظری اظهار کرد: از انجام پژوهش هایی که تأثیر ملموسی در حل مسائل آموزش‌وپرورش ندارند، پرهیز خواهیم کرد و اولویت با طرح هایی است که در راستای منافع سازمانی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت استان تعریف شوند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت کار تیمی در حوزه پژوهش افزود: پژوهش‌های آموزشی نیازمند هم‌افزایی دانش نظری دانشگاه‌ها و تجربه میدانی مدیران و کارشناسان آموزشی است و بدون این تعامل، دستیابی به نتایج کاربردی و اثربخش دشوار خواهد بود.

ضیایی با تأکید بر ظرفیت بالای علمی فرهنگیان استان تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ نفر از فرهنگیان هرمزگان دارای مدرک دکتری هستند که این ظرفیت ارزشمند میتواند نقش مهمی در پیشبرد پژوهش‌های آموزشی و حل مسائل نظام تعلیم و تربیت ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین بر ضرورت آسیب‌شناسی طرح‌های پژوهشی سال‌های گذشته تأکید و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود چه میزان از پژوهش‌های انجام‌شده در سالهای قبل توانسته‌اند در حل مسائل آموزش‌وپرورش استان مؤثر باشند و نتایج آنها تا چه حد به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

وی از آمادگی این اداره کل برای حمایت از طرح‌های اثربخش خبر داد و گفت: در صورت ارائه طرح های پژوهشی قوی، کاربردی و تحول آفرین، آموزش‌وپرورش استان آمادگی دارد حتی فراتر از اعتبارات مصوب نیز از این طرح ها حمایت کرده و منابع مورد نیاز را از ظرفیت‌های مختلف از جمله خیران تأمین کند.

ضیایی در ادامه با تأکید بر فعال‌تر شدن شورای تحقیقات در سال جاری، خواستار برگزاری منظم و ماهانه جلسات این شورا شد و افزود: فعالیت های پژوهشی آموزش‌وپرورش نباید به هفته پژوهش محدود شود، چرا که تعلیم و تربیت مأموریتی خطیر در تربیت نسل آینده کشور بر عهده دارد.

