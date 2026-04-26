به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزشوپرورش هرمزگان، در نخستین نشست شورای تحقیقات این اداره کل با تأکید بر لزوم خروج پژوهشها از رویه های صرفاً نظری اظهار کرد: از انجام پژوهش هایی که تأثیر ملموسی در حل مسائل آموزشوپرورش ندارند، پرهیز خواهیم کرد و اولویت با طرح هایی است که در راستای منافع سازمانی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت استان تعریف شوند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت کار تیمی در حوزه پژوهش افزود: پژوهشهای آموزشی نیازمند همافزایی دانش نظری دانشگاهها و تجربه میدانی مدیران و کارشناسان آموزشی است و بدون این تعامل، دستیابی به نتایج کاربردی و اثربخش دشوار خواهد بود.
ضیایی با تأکید بر ظرفیت بالای علمی فرهنگیان استان تصریح کرد: هماکنون بیش از ۳۰۰ نفر از فرهنگیان هرمزگان دارای مدرک دکتری هستند که این ظرفیت ارزشمند میتواند نقش مهمی در پیشبرد پژوهشهای آموزشی و حل مسائل نظام تعلیم و تربیت ایفا کند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین بر ضرورت آسیبشناسی طرحهای پژوهشی سالهای گذشته تأکید و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود چه میزان از پژوهشهای انجامشده در سالهای قبل توانستهاند در حل مسائل آموزشوپرورش استان مؤثر باشند و نتایج آنها تا چه حد به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
وی از آمادگی این اداره کل برای حمایت از طرحهای اثربخش خبر داد و گفت: در صورت ارائه طرح های پژوهشی قوی، کاربردی و تحول آفرین، آموزشوپرورش استان آمادگی دارد حتی فراتر از اعتبارات مصوب نیز از این طرح ها حمایت کرده و منابع مورد نیاز را از ظرفیتهای مختلف از جمله خیران تأمین کند.
ضیایی در ادامه با تأکید بر فعالتر شدن شورای تحقیقات در سال جاری، خواستار برگزاری منظم و ماهانه جلسات این شورا شد و افزود: فعالیت های پژوهشی آموزشوپرورش نباید به هفته پژوهش محدود شود، چرا که تعلیم و تربیت مأموریتی خطیر در تربیت نسل آینده کشور بر عهده دارد.
نظر شما