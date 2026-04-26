جشن بلوغ ۳یوز ماده در دل شاهرود؛بحران کمبود یوز نر بارور در مرکز تکثیر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور در نشست خبری عصر یکشنبه خود با اصحاب رسانه و خبرنگاران در محیط زیست سمنان از تائید خبر بلوغ سه یوز ماده در شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه دامپزشکان بلوغ سه یوزپلنگ ماده به نام های ابریشم، آذر و توران را تائید کردند افزود: یکی از مشکلات زادآوری این است که گونه نر موجود در مرکز تحقیقات و تکثیر ذخیره‌گاه زیست‌کره خارتوران شاهرود امکان جفت گیری ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه متاسفانه تکثیر یوزپلنگ ها در اسارت امکان ندارد، گفت: در این صورت وجود یک نر دیگر در مرکز توران ضرورت دارد.

یوسف پور با بیان اینکه تکثیر در اسارت برای حفظ گونه‌ ارزشمند یوزپلنگ آسیایی در طبیعت صرفا یک الگو است تاکید کرد: مشکل دیگر یوزها این است که یوز ماده موسوم به دلبر مسن ترین یوز مجموعه بوده و هر لحظه امکان دارد تلف شود.

وی افزود: از سوی دیگر یوز ایران دیگر یوز بالغ توران در اسارت است که به دلیل سزارین زایمان اخیر دیگر امکان بارداری ندارد و این کار را سخت کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه یک یوز نر به‌نام فیروز نیز در سایت وجود دارد که امکان باروری را از دست داده است تاکید کرد: هم اکنون در کنار این یوز نر پنج یوز ماده به ترتیبی که بیان شد وجود دارد.