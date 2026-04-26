سکان هدایت تعاون روستایی استان سمنان به مهدی حسینی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مهدی حسینی به عنوان سرپرست جدید تعاون روستایی استان سمنان معرفی شد.

در این مراسم تکریم و معارفه عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهین ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مرتضی مدیرکل امور اقتصادی استانداری، مومن معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان نیز حضور داشتند.

با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان تعاون روستایی استان سمنان از خدمات صادقانه حاجی‌ ابراهیمی در دوران سرپرستی نقش کلیدی تعاون روستایی در توسعه کشاورزی و اقتصاد استان تقدیر شد.

در پایان مراسم، به پاس قدردانی از زحمات حسن حاجی‌ابراهیمی، لوح تقدیری از سوی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، کارکنان مدیریت تعاون روستایی استان و شبکه تحت پوشش به ایشان اهدا شد.