حجت‌الاسلام قاسم دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای همدلی و همراهی شکل‌گرفته در استان همزمان با آیین‌های تشییع و بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: خوشبختانه در این ایام شاهد یک انسجام کم‌نظیر میان مسئولان، نمایندگان و مردم استان بودیم که جلوه‌ای از فرهنگ اصیل شهیدپروری در گلستان را به نمایش گذاشت.



وی افزود: استاندار، نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان آیت‌الله نورمفیدی، رئیس کل دادگستری استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران و همچنین نمایندگان پرتلاش مردم در مجلس شورای اسلامی، همگی در کنار مردم در مراسم‌های تشییع، تدفین و بزرگداشت شهدا حضور مؤثر و فعال داشتند.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان ادامه داد: یکی از اتفاقات بسیار ارزشمند این بود که نمایندگان استان نگاه محدود به حوزه انتخابیه خود نداشتند و فرقی نمی‌کرد شهید مربوط به کدام شهرستان یا حوزه باشد؛ همه نمایندگان در اقصی نقاط استان در مراسم تشییع، تدفین و همچنین آیین‌های سوم و یادبود شهدا شرکت می‌کردند.



دنکوب تأکید کرد: این نگاه تازه و ارزشمند نشان داد که همه مسئولان، تمام استان گلستان را از خود می‌دانند و شهدا را متعلق به همه مردم استان می‌شمارند. در واقع مرزهای حوزه‌های انتخابیه کنار رفت و همه در یک مسیر مشترک یعنی تکریم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همراه شدند.



وی با اشاره به شهدای جاویدالاثر استان نیز گفت: در جریان این جنگ، ۳۱ شهید از گلستان تقدیم انقلاب شدو دو نفر هم که از شهدای دنا هستند جاویدالاثر شدند و تاکنون پیکر مطهر آنان بازنگشته است.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان خاطرنشان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم راه شهدا را ادامه دهیم و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهیدپروری را بیش از گذشته در جامعه زنده نگه داریم.