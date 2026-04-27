به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آندری بلوسوف، رئیس هیئت روسی در کنفرانس بازبینی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت: سیاست کشورهای غربی در حوزه هسته‌ای، پایه‌های مهم امنیت روسیه را نقض می‌کند و خطر رفتن به سمت درگیری مستقیم مسلحانه میان قدرت‌های هسته‌ای را به همراه دارد.

جنگ اوکراین موجب تیره شدن روابط کشورهای غربی و روسیه شده است. در زمان دولت جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به جنگ هسته ای تهدید کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فاصله گرفتن از اروپا تلاش می کند روابط با روسیه را ترمیم کند. بهبود روابط واشنگتن و مسکو هنوز سایه جنگ هسته ای بین اروپا و غرب را از بین نبرده است.