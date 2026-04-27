به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو ادامه تلاش‌ها برای اعمال فشار بر روسیه از طریق افزایش اقدامات محدودکننده یکجانبه است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: سیاست‌ های مخرب بروکسل نمی‌ تواند تاثیری بر سیاست خارجی روسیه داشته باشد. مسکو در پاسخ به آخرین تحریم‌ های بروکسل، فهرست مقامات اتحادیه اروپا که ورود آنها به روسیه ممنوع است را به طور قابل توجهی گسترش داد.

وزارت امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: مسکو ورود نمایندگان نهادهای کشورهای اروپایی که در اتخاذ تصمیمات مربوط به ارائه کمک‌ های نظامی به اوکراین نقش دارند، به روسیه را ممنوع کرد.