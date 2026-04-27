به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، تنها طی روز گذشته ۳۰ مورد مجروحیت در جبهه شمال اراضی اشغالی گزارش شده است.

این وزارت خانه اضافه کرد، از زمان اعلام آتش بس با ایران تاکنون تنها در جبهه شمالی و درگیری با رزمندگان لبنانی ۵۸۱ مورد مجروحیت ثبت شده است.

این در حالی است که اعلام آمار رسمی تلفات در میان صهیونیست ها از سوی تل آویو با سانسور شدید صورت می گیرد.

روز گذشته نیز رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی به دست رزمندگان مقاومت در جنوب لبنان خبر دادند.