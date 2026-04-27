به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که فلسطین «سنگر امت اسلامی و خط مقدم دفاعی آن» به شمار می‌رود و شکست رژیم صهیونیستی در این سرزمین، به معنای شکست طرح‌های آن در دیگر کشورهای اسلامی خواهد بود.

در این بیانیه، اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نقض آتش‌بس» توصیف شده و تأکید شده است که این اقدامات نشان‌دهنده اصرار این رژیم بر تشدید تنش و گسترش ناامنی در سطح منطقه و جهان است.

وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد که این رژیم از تمرکز جهانی بر تحولات مربوط به ایران سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کند اهداف خود را در فلسطین و لبنان پیش ببرد.