۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۰۰

یمن: شکست اسرائیل در فلسطین به معنای ناکامی طرح‌هایش در منطقه است

یمن: شکست اسرائیل در فلسطین به معنای ناکامی طرح‌هایش در منطقه است

وزارت خارجه یمن با تأکید بر جایگاه محوری فلسطین در معادلات منطقه‌ای، اعلام کرد که هرگونه شکست رژیم صهیونیستی در این جبهه، به تضعیف طرح‌های آن در سایر کشورهای اسلامی منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که فلسطین «سنگر امت اسلامی و خط مقدم دفاعی آن» به شمار می‌رود و شکست رژیم صهیونیستی در این سرزمین، به معنای شکست طرح‌های آن در دیگر کشورهای اسلامی خواهد بود.
در این بیانیه، اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نقض آتش‌بس» توصیف شده و تأکید شده است که این اقدامات نشان‌دهنده اصرار این رژیم بر تشدید تنش و گسترش ناامنی در سطح منطقه و جهان است.
وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد که این رژیم از تمرکز جهانی بر تحولات مربوط به ایران سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کند اهداف خود را در فلسطین و لبنان پیش ببرد.

