۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۸

مسئول روس: ترامپ فکر می‌کرد ایران مثل ونزوئلا است!

یک مسئول روس به تجاوز نظامی ناموفق آمریکا علیه ایران و مقایسه آن با اقدام علیه ونزوئلا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، الکسی بوشکوف رئیس کمیسیون سیاست‌های رسانه‌ای مجلس فدرال روسیه تاکید کرد، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران از لحاظ آمادگی ها و زمینه سازی های نظامی نامطلوب بود.

وی اضافه کرد، تجربه عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا یک نقش گمراه کننده در سیاست گذاری این کشور در قبال ایران ایفا کرد.

بوشکوف تصریح کرد، ربایش نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و واکنش ضعیف این کشور در قبال این عملیات به مثابه پذیرش شروط آمریکا برای به دست گرفتن کنترل نفت بود. این مسئله باعث شد دونالد ترامپ فکر کند این عملیات نظامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مجبور کردن هر نظام خارجی برای تسلیم شدن مقابل واشنگتن عمل کند.

وی گفت، بعد از این پیروزی! ترامپ تصمیم گرفت سناریوی مشابهی را در قبال ایران انجام دهد.

