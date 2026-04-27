آغاز بارش باران در مناطق مختلف ایلام؛ احتمال وقوع سیلاب وجود دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت جوی استان از صبح امروز تحت تأثیر نفوذ یک سامانه بارشی جدید قرار گرفته است.

وی افزود: این سامانه باعث ناپایدار بودن جو تا اواخر روز سه‌شنبه می‌شود و بارش‌ها به صورت متناوب و رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد بود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در نقاط مستعد، احتمال ریزش تگرگ نیز وجود دارد که می‌تواند خساراتی به کشاورزی و اموال وارد کند.

رستمی با اشاره به ویژگی‌های بارش‌ها گفت: با توجه به ماهیت رگباری و امکان تقویت نقطه‌ای بارش‌ها، به‌ویژه در نیمه شمالی و نواحی کوهستانی، باید احتیاط ویژه‌ای به خرج داد.

وی تأکید کرد: این شرایط جوی خطرناک است و توصیه اکید می‌شود شهروندان در این مدت از تردد در حریم رودخانه‌ها، بسترهای سیلابی و ورود به مناطق کوهستانی و ارتفاعات خودداری کنند تا از خطرات جانی و مالی در امان بمانند.

کارشناس هواشناسی در ادامه افزود: سازمان هواشناسی برای این سامانه هشدارهای سطح زرد و نارنجی صادر کرده و انتظار می‌رود بارش‌ها تا اواخر سه‌شنبه ادامه یابد.

رستمی در پایان گفت: از رانندگان و مسافران خواسته‌ می‌شود در صورت نیاز به سفر، از جاده‌های اصلی و امن استفاده کرده و از رانندگی در شرایط جوی نامساعد پرهیز کنند؛ چرا که این وضعیت جوی نیازمند هوشیاری کامل مردم و مسئولین است تا با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.