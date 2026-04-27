خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «حضور مردم در صحنه» پرتکرارترین کلیدواژه در متن پرافتخار انقلاب اسلامی ایران است و مردم در ادبیات امامین انقلاب از چنان مقام و ارزشی برخوردارند که تا جایگاه «رهبر جامعه اسلامی» بالا رفتند و ارتقا یافتند.
این حضور مردمی که ضامن دوام و ماندگاری انقلاب اسلامی و کلید اقتدار و صلابت ایران اسلامی بوده است، امروز و در بزنگاه جنگ تمامعیار دشمن آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، بار دیگر جلوهگر شده و این روزها و شبها صحنههای تاریخی حماسه و جهاد ملت ایران در اذهان و قلوب ملتها و بر صفحه تاریخ حک میشود. حضور پرشور و منسجم مردم در اجتماعات شبانه که هیچ شبی از شبهای جنگ رمضان تعطیل یا تضعیف نشده است، باعث شده تا دشمن هر چقدر مسلح و مکار و مستکبر هم باشد اما زبون و خار شود. حضورهای شبانه در خیابانها و میدانها در این شبها گویی به یک سبک زندگی تبدیل شده و با زیست روزمره مردم گره خورده است. تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان نیز گواهی میدهد که ملت ایران تحت هر شرایطی در برابر دشمن با هم متحدند و هرگز اهل تسلیم شدن نیستند. ملت ایران اسلامی هم در خط مقدم و هم پشت جبهه به ایستادگی و مقاومت خود مجاهدانه و ایثارگرانه ادامه میدهند و این دشمنشکن بودن جزء لاینفک از سبک زندگی آنها است.
حال پرسش اینجاست که راز خسته نشدن مردم از این حضورها خاصه در مرحلهای از نبرد رمضان که مظاهر و مصادیق جنگ مستقیم نظامی به چشم نمیخورد و ما در «سکوت صحنه نبرد» به سر میبریم، چیست؟
این پرسش را با یک کارشناس مسائل سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری مطرح کردیم.
هیچ برهه از تاریخ اسلام این ملت را به خود ندیده است
مجتبی نوروزی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ملت ایران در منظومه فکری امامین انقلاب از مردم زمان رسول خدا (ص) و زمان امیرالمومنین (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) بسیار بافضیلتترند، اظهار کرد: اکنون دنیا متحیر این روحیه و ایثار مردم در شبهای جنگ رمضان شده و این ملت همچون ۴۷ سال گذشته محاسبات و معادلات دشمن را بر هم زده است.
نوروزی با ذکر اینکه اصلیترین مشکل دشمنان ایران اسلامی همین خطای محاسباتی در شناخت سرمایه انسانی این آب و خاک است، ادامه داد: ایرانیان مردمانی ریشهدار و اصیل با فرهنگ و تمدن چند هزار سالهاند که اتفاقاً در طول تاریخ هم این ملت همیشه به اخلاق و بزرگی و دانش و عقلانیت زبانزد بوده است.
مدرس حوزه و دانشگاه در استان با اشاره به اینکه مردم ایران این روزها در حال تاریخسازی هستند، گفت: آیندگان خواهند خواند که این ملت با چه همت و غیرتی پای کار نظام سیاسی، تمامیت ارضی و عزت و استقلال کشورشان آمدند و جانفدا ماندند.
نوروزی با یادآوری اینکه ملت ایران بزرگی خود را به رخ جهان کشید، تأکید کرد: هر یک از ما شاید چون در بطن ماجرا هستیم، متوجه عظمت و بزرگی این کار ملت نباشیم اما یقیناً نمونهای نمیتوان یافت که مردمی قریب به ۲ ماه هر شب در سرما و باران و برف و بالاتر از آن، زیر بمباران دشمن غدار به خیابانها بیایند و از عزت و اقتدار وطنش دفاع کند و خسته نشود.
چرا ملت ایران از خلق حماسه خسته نمیشوند
کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر خاستگاه بزرگی و عظمت ملت ایران، توضیح داد: طبیعی است که بخشی از این بزرگی ریشه در اصالت، فرهنگ و تمدن مردمان ایرانزمین دارد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشی از این روحیه حماسه و مقاومت ریشه در ایدئولوژی ملت دارد.
نوروزی افزود: اسلام و انقلاب اسلامی تفکری را به ایرانیان نشان داد که مقوم حرکتهای بزرگ مردمی شد. قوت و قدرت همایشهای تعطیل نشدنی این شبها به قوت و قدرت شبها و روزهای پیروزی انقلاب اسلامی پهلو میزند که همه و همه ریشه در اندیشه اسلام دارد.
وی با تأکید بر اینکه امروز تمام دنیا محتاج این ایدئولوژی بوده و جمهوری اسلامی ایران از این تفکر دفاع میکند، یادآور شد: اندیشمندان غربی اکنون اعتراف میکنند که جمهوری اسلامی آخرین سنگر دفاع از انسانیت در برابر پروژه انسانیتزدایی غرب است، بیان کرد: این مردم همه ویژگیهای اخلاقی و انسانی را نمایندگی میکنند و طبیعتاً چون این تلاشها منطبق با فطرت انسانی و عامل رضایت الهی است، خسته نمیشوند و دست از آرمان خود بر نمیدارند.
حضور مردم در صحنه ریشه در یک نظام استدلالی قوی دارد
نوروزی یادآور شد: بنابراین باید تأکید کنم که حضور مردم در صحنه خاستگاهی صرفاً احساسی ندارد بلکه ریشه در یک نظام استدلالی بسیار قوی داشته و لذا هیچگاه کمرنگ یا تضعیف نمیشود. مردم میدانند حضور در صحنه منجر به پیشرفت و تعالی، دفع استعمار و استبداد، عزت و اقتدار و نیز استقلال و آزادی میشود.
این مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ملت ایران دشمن را خسته کرده است، افزود: دشمنان که حالا گیج و کلافه و مستأصل شدند، پراکنده گویی و پریشانگویی میکنند. دشمنان انتظار داشتند طی یک ضربه بزرگ و هدف قرار دادن قائد شهید امت و سران نظام اسلامی، سریعاً ما را از پا در بیاورند غافل از آنکه ایران ما ریشهدار و پابرجا است.
نوروزی با تأکید بر اهمیت و ضرورت نعمت امنیت، تصریح کرد: امنیت کالای خریدنی نیست که کشورهای منطقه دنبالش هستند بلکه امنیت یک مقوله ساختنی به دست خود ملت و کشور و کاملاً درونزا است. کشوری که استقلال خود را حفظ کند، امنیت، استقلال و آزادگی را برای مردمش به ارمغان میآورد و با قدرت و قوت، رفع تهدید میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت ایران در پساجنگ، بیان کرد: مردم ما بر طبق سنت الهی و وعده قرآنی، فردای پیروزی را خواهند دید و به برکت خون مطهر شهدای والامقام و در رأس، قائد شهیدمان، به فضل الهی این خونها یقه اسرائیل و آمریکا را رها نخواهد کرد و دشمنان زبون را ذلیلتر خواهد کرد.
نوروزی با تأکید بر اینکه به برکت این مجاهدتها ملت ایران کُت ابرقدرتی را بر تن خواهد کرد، ادامه داد: حضور مردم را خدا بیپاسخ نمیگذارد زیرا این ملت این روزها دین خدا را یاری میکنند و در ذیل پرچم دین و اسلام با جبهه باطل در پیکارند لذا خدا هم یاری خواهد کرد و گشایشهای بزرگ در انتظار ملت ایران است.
وی در پایان با یادآوری اینکه آمریکا به تحقق اهدافش علیه این ملت بزرگ حتی نزدیک هم نشده است، گفت: امروز جریانهای اصلی رسانهای غربی بلااستثنا ایران را پیروز و آمریکا را بازنده نبرد میدانند و اذعان میکنند که هر تلاش ترامپ و ایادیاش دست و پا زدنهای بیهوده برای رهایی از این گرفتاری است.
