جنگ با ایران قیمت زنجیره ذخایر برد مدارها را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اختلال ضربه ای جدید به تولیدکنندگانی است که هم اکنون با افزایش هزینه های تراشه حافظه دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر حاکی از گسترش تاثیر جنگ آمریکا با ایران است که زنجیره ذخایر، ذخایر پلاستیک و نفت را به خطر انداخته است.

در اوایل آوریل سال جاری میلادی در جریان جنگ مجتمع پتروشیمی جبیل در عربستان سعود هدف ایران قرار گرفت و تولید پلی فنیلن یا رزین که ماده ای مهم در تولید لمینیت PCB به حساب می آید، متوقف شد.

به گفته یک منبع آگاه شرکت SABIC که حدود ۷۰ درصد رزین با خلوص بالای جهان را در مجتمع جبیل تولید می کند، نمی تواند تولید را از سر بگیرد و در نتیجه ذخایر جهانی این ماده به شدت کاهش یافته است.

بارگیری به داخل و خارج از حوزه خلیج فارس نیز به دلیل جنگ دچار اختلال شده است. قیمت های PCB از سال گذشته افزایش یافته که دلیل این امر افزایش تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی است. به گفته سه منبع آگاه تقاضا از مارس گذشته تاکنون سرعت گرفته زیرا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کاهش تأثیر هزینه‌های گزاف، تلاش می‌کنند.

تحلیلگران موسسه «گلدمن ساکس» در یادداشتی جدید نوشته اند، قیمت PCB فقط در آوریل حدود ۴۰ درصد نسبت به مارس افزایش یافته است. تهیه کنندگان، سرویس ابر رایانشی خود را برای افزایش قیمت بیشتر آماده کرده اند زیرا تخمین می زنند در سال های آینده تقاضا بر ذخایر پیشی می گیرد.

پیش بینی می شود صنعت جهانی PCB حدود ۱۲.۴ درصد رشد کند و ارزش آن در ۲۰۲۶ میلادی به ۹۵.۸ میلیارد دلار برسد.

به گفته یک مدیر ارشد شرکت «Daeduck Electronics»، تولید کننده PCB در کره جنوبی که مشتریان بزرگی از جمله سامسونگ، SK Hynix و AMD دارد، این موسسه از هم اکنون مذاکرات درباره افزایش قیمت ها با مشتریانش را آغاز کرده است.

این مدیر ارشد که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد اولویت او اکنون از ملاقات با مشتریان به دیدار با تهیه کنندگان تغییر کرده زیرا زمان انتظار برای مواد شیمیایی مانند رزین اپوکسی از سه به ۱۵ هفته افزایش یافته است.

افزایش شدید بهای PCB در نتیجه کاهش مواد کلیدی دیگر از جمله فیبر شیشه و فویل مس رخ داده است. قیمت فویل مس تا این نقطه از سال جاری حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و این روند صعود در ماه مارس به اوج رسید.

به گفته شرکت «ویتکور جاینت تکنولوژی» یک تامین کننده چینی PCB برای انویدیا، مس حدود ۶۰ درصد هزینه کل مواد خام در تولید این ماده راتشکیل می دهد. شرکت چینی مذکور در اوایل ماه جاری میلادی هشدار داد درگیری در خاورمیانه قیمت مواد کلیدی از جمله رزین و مس را افزایش داده است.

هزینه PCB های چند لایه حدود ۱۳۹۴ یوان یا ۲۰۴ دلار به ازای هر متر مربع است و مدل های رده بالاتر هوش مصنوعی حدود ۱۳۷۴۵ یوان قیمت دارند.