به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خوانساری، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های عملیاتی و چالش‌های ناشی از شرایط جنگی، تیم‌های فنی اپراتورهای ارتباطی ثابت و سیار با حداکثر توان برای جلوگیری از بروز قطعی در شبکه و تداوم خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند.

وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۱۵ مرکز مخابراتی و ۵۰۰ سایت اپراتورهای سیار در سراسر کشور دچار آسیب جزئی یا کلی شده‌اند که با اقدامات فنی و تلاش مستمر، بخش عمده‌ای از این سایت‌ها بازیابی شده است.

خوانساری تصریح کرد: در مواردی که به‌دلیل تخریب زیرساخت‌ها امکان بهره‌برداری مجدد از برخی سایت‌ها فراهم نشد، پوشش ارتباطی مناطق مربوط از طریق سایت‌های هم‌جوار سایر اپراتورها و برقراری رومینگ تأمین شده است.

وی تأکید کرد: شبکه ارتباطی کشور با وجود شرایط خاص جنگی و خسارت‌های وارده، از پایداری قابل قبولی برخوردار است و خدمات اپراتورها بدون وقفه به مردم ارائه می‌شود.