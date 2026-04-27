  1. استانها
  2. اصفهان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

 ۳ موتورسیکلت سنگین قاچاق در خمینی‌شهر توقیف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از توقیف سه دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی بدون پلاک به ارزش حدود ۴۵ میلیارد ریال و معرفی سه متخلف به مرجع قضایی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمینی‌شهر در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌ها، حین گشت‌زنی و کنترل معابر به سه دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی که بدون پلاک در حال تردد بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و با توجه به نداشتن مدارک قانونی، این موتورسیکلت‌ها را توقیف و برای بررسی‌های بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت‌های کشف‌شده طبق نظر کارشناسان حدود ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه سه نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ سبحانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و تخلفات مربوط به وسایل نقلیه فاقد مجوز قانونی، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، تردد موتورسیکلت‌های سنگین با حجم موتور بیش از ۲۵۰ سی‌سی در معابر عمومی ممنوع است و در صورت مشاهده، این وسایل نقلیه به عنوان کالای قاچاق توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا رسیدگی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6812457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها