سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمینیشهر در اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاریها، حین گشتزنی و کنترل معابر به سه دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی که بدون پلاک در حال تردد بودند، مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای اولیه و با توجه به نداشتن مدارک قانونی، این موتورسیکلتها را توقیف و برای بررسیهای بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر با بیان اینکه ارزش موتورسیکلتهای کشفشده طبق نظر کارشناسان حدود ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه سه نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ سبحانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و تخلفات مربوط به وسایل نقلیه فاقد مجوز قانونی، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، تردد موتورسیکلتهای سنگین با حجم موتور بیش از ۲۵۰ سیسی در معابر عمومی ممنوع است و در صورت مشاهده، این وسایل نقلیه به عنوان کالای قاچاق توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا رسیدگی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
