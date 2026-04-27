به گزارش خبرنگار مهر، بختیار شافعی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از ثبت ۲ هزار و ۸۱۳ مأموریت عملیاتی توسط این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این مأموریت‌ها شامل ۸۱۵ مورد آتش‌سوزی و یک‌هزار و ۹۸۸ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام شده، ۲ هزار و ۷۶۵ مورد در محدوده شهری و ۴۸ مورد در خارج از محدوده شهر به وقوع پیوسته که نشان‌دهنده گستردگی خدمات‌رسانی نیروهای آتش‌نشانی در سنندج و مناطق پیرامونی است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره به جزئیات آتش‌سوزی‌ها تصریح کرد: بیشترین موارد مربوط به آتش‌سوزی در فضای سبز، اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها با ۳۷۱ مورد بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین آتش‌سوزی واحدهای مسکونی ۱۰۸ مورد، خودرو و ماشین‌آلات ۸۹ مورد، ضایعات و زباله ۸۴ مورد و واحدهای تجاری ۴۹ مورد را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی در تأسیسات شهری ۳۴ مورد، ساختمان‌های اداری ۱۸ مورد، انبارها ۷ مورد، واحدهای صنعتی ۶ مورد و مراکز درمانی یک مورد گزارش شده است.

این مقام مسئول در ادامه به آمار عملیات امداد و نجات اشاره کرد و گفت: بیشترین مأموریت‌ها در این حوزه مربوط به حوادث آسانسور با ۸۸۰ مورد و زنده‌گیری حیوانات وحشی و موذی با ۶۷۳ مورد بوده است.

وی افزود: آتش‌نشانان همچنین در ۲۱۷ مورد محبوس شدن افراد، ۶۳ مورد تصادف، ۴۴ مورد گیر کردن انگشتر، ۱۸ مورد اقدام یا تهدید به خودکشی، ۱۵ مورد آبگرفتگی و ۹ مورد سقوط یا ریزش چاه عملیات امدادی انجام داده‌اند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره به تلفات حوادث گفت: در مجموع حوادث سال گذشته ۹۳ نفر مصدوم و ۲۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بیشترین مصدومان مربوط به تصادفات بوده است.

وی بیان کرد: از میان جان‌باختگان نیز ۷ نفر در تصادفات، ۲ نفر در آتش‌سوزی‌ها و ۱۱ نفر در سایر حوادث جان خود را از دست داده‌اند. همچنین یک نفر از آتش‌نشانان در حین عملیات مصدوم شده است.

شافعی در ادامه به اقدامات پشتیبانی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۷۰۹ مورد شارژ تجهیزات ایمنی شامل ۴۶۱ مورد شارژ خاموش‌کننده‌ها و ۲۴۸ مورد شارژ دستگاه‌های تنفسی انجام شده است.

به گفته وی، خودروهای عملیاتی آتش‌نشانی نیز ۵۲۲ مرتبه اعزام شده و در مجموع هزار و ۹۶۲ ساعت در محل مأموریت‌ها حضور داشته‌اند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: در حوزه نظارت ایمنی، به ۴۸۱ استعلام ساختمانی پاسخ داده شده و پایان‌کار ایمنی برای همین تعداد پروژه صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۲۲۵ استعلام صنفی مورد بررسی قرار گرفته که نقش مهمی در ارتقای ایمنی واحدهای کسب‌وکار داشته است.

وی آموزش شهروندان را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۱ هزار و ۵۵۱ نفرساعت آموزش ایمنی در بخش‌های مختلف از جمله مدارس، ادارات، شرکت‌های خصوصی و آموزش‌های درون‌سازمانی برگزار شده است.

شافعی تاکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن انجام شده است.