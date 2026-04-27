افزایش ۲ برابری تولید آبزیان در ایران با فناوری نانوحباب

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری با ایجاد شرایط ایدهآل اکسیژنرسانی و بهبود کیفیت آب، نه تنها تلفات آبزیان را به شدت کاهش میدهد، بلکه با کاهش چشمگیر هزینههای سرمایهگذاری نسبت به توسعه فیزیکی مزارع، بازگشت سرمایه قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و میتواند سالانه ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد.
فناوری نانوحباب، که امروزه کاربردهای گستردهای در صنایع مختلف، از جمله شیلات و آبزیپروری پیدا کرده است، پتانسیل افزایش دو برابری تولید سالانه محصولات آبزی در کشور را دارد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که این فناوری قادر است با ایجاد شرایط مساعد محیطی، بهرهوری مزارع پرورش آبزی را به طور چشمگیری ارتقاء بخشد.
مزایای نانوحباب در آبزیپروری
فوق اشباع اکسیژن: فناوری نانوحباب با ایجاد شرایط فوق اشباع اکسیژن در استخرها، نیاز آبزیان به اکسیژن را به بهترین نحو تامین میکند.
توزیع ایدهآل اکسیژن: این فناوری توزیع یکنواخت و ایدهآل اکسیژن را در تمام نقاط استخر تضمین کرده و از بروز کمبود اکسیژن در بخشهایی از استخر جلوگیری میکند.
بهبود کیفیت آب: نانوحبابها با افزایش حلالیت اکسیژن و بهبود شرایط فیزیکوشیمیایی آب، کیفیت کلی آب را در استخرها ارتقا میبخشند.
کاهش تلفات و افزایش تولید: نتایج تحقیقات نشان میدهد که استفاده از دستگاههای نانوحباب در آبزیپروری منجر به کاهش قابل توجه میزان تلفات آبزیان و افزایش چشمگیر میزان تولید میشود.
تولید ۵۰۰ هزار تن آبزی در ۲۵ هزار مزرعه
در حال حاضر، تولید سالانه محصولات آبزی در ۲۵ هزار مزرعه پرورش آبزی کشور، رقمی حدود ۵۰۰ هزار تن است. با تجهیز تمام این مزارع به سامانه نانوحباب و با توجه به افزایش صد درصدی تراکم محصول که توسط این فناوری میسر میشود، این تولید میتواند به یک میلیون تن در سال افزایش یابد.
صرفهجویی اقتصادی با نانوحباب
مقایسهی هزینههای سرمایهگذاری نشان میدهد که اگر بخواهیم از روش سنتی دو برابر کردن مزارع برای رسیدن به دو برابر کردن محصولات آبزی استفاده کنیم، به مجموعاً ۱۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. این در حالی است که با بهرهگیری از فناوری نانوحباب، میتوان با تنها ۲۰ درصد از این هزینه، یعنی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان، به همین نتیجه دست یافت. این صرفهجویی اقتصادی قابل توجه، فناوری نانوحباب را به گزینهای جذاب و مقرون به صرفه برای توسعه آبزیپروری کشور تبدیل میکند.
درآمد ارزی ۱.۵ میلیارد دلاری
با توجه به افزایش تولید محصول با استفاده از فناوری نانوحباب و با در نظر گرفتن قیمت هر کیلوگرم محصول صادراتی آبزی معادل ۳ دلار، افزایش تولید محصول با این فناوری میتواند سالانه معادل ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند. این رقم، اهمیت توسعه و بهکارگیری گستردهتر فناوری نانوحباب در صنعت آبزیپروری را بیش از پیش نمایان میسازد.
تولید تجهیزات نانوحباب در داخل کشور
شایان ذکر است که تجهیزات مربوط به فناوری نانوحباب در حال حاضر در داخل کشور تولید میشوند و این تجهیزات در صنایع مختلفی نظیر تصفیه آب، کشاورزی و شیلات مورد استفاده قرار میگیرند. این فناوری در حال حاضر در گلخانههای متعددی در سراسر ایران به کار گرفته شده و به طور مداوم به تعداد گلخانههای مجهز به این فناوری افزوده میشود که نشاندهندهی استقبال و موفقیت آن در بخشهای مختلف تولیدی است.
