به گزارش خبرگزاری مهر،روایت ایراندخت، روایتی است داستان‌گونه از زندگی، مجاهدت و کنش‌گری دختران شهیده زن دفاع مقدس که می‌تواند به عنوان الگویی برای دختران نوجوان جامعه امروزی معرفی شوند.

نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد:

در این کتاب تلاش شده است با معرفی زنان و دختران تأثیرگذار در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه ایران در کشاکش جنگ تحمیلی و سال‌های دفاع مقدس اجتماعی از نقش زن در ساخت تمدن نوین اسلامی ارائه شود زیرا تحلیل جامعه وابسته به تحلیل عناصر جامعه است و زن نیز از آنجایی که از عناصر جامعه به شمار می‌رود معرفی جایگاه و بیان میزان اثربخشی او در جامعه در تحلیل آن جامعه نقش به سزایی دارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

دست‌های ناهید را با طناب بسته بودند اما نگاهش هنوز آزاد بود؛ پر از آتش و زندگی. یکی از بعثی ها با تمسخر گفت: اگر التماس کنی شاید ببخشیمت... لبخند آرامی روی لبانش نشست و آرام پاسخ داد: من برای زندگی پیش تو زانو نمی‌زنم...

صدای خنده شیطان در کوهستان پیچید و بعد سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت...»

کتاب «روایت ایراندخت» مناسب سن مخاطبان ۱۳ تا ۱۸ سال، در ۶۴ صفحه با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۰۵هزارتومان توسط نشر سرو منتشر شده است.