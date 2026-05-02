خلیج همیشه فارس به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف بازخوانی مستند جایگاه خلیج فارس در منابع و اسناد بین‌المللی، آغاز به کار کرده و میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران و دوستداران تاریخ و هویت ملی است.

در نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» مجموعه‌ای ارزشمند از اسناد تاریخی، نقشه‌ها، مدارک و تصاویر کمتر دیده‌شده به نمایش درآمده است که روایت‌هایی مستند از نگاه دیگران به خلیج فارس ارائه می‌دهد و بر اصالت تاریخی نام این پهنه آبی و اهمیت راهبردی آن تأکید دارد.

همزمان با افتتاح این نمایشگاه، پرفورمنس هنری «۱۶۷ کتانی و یک گل» نیز در فضایی نمادین اجرا شد؛ اثری که به یاد و بزرگداشت کودکان شهید میناب طراحی شده و با رویکردی هنری، روایتگر بخشی از مظلومیت و ایثار در تاریخ معاصر ایران است.

دکتر علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر اهمیت روایت مستند تاریخ گفت: «خلیج فارس بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی ایران است و اسناد ارائه‌شده در این نمایشگاه، گواهی روشن بر این واقعیت در نگاه جهانیان است.»

وی افزود: «برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، علاوه بر تقویت آگاهی عمومی، می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با تحریف‌های تاریخی و پاسداشت هویت ملی ایفا کند.»

جعفری همچنین با اشاره به اجرای پرفورمنس هنری این رویداد اظهار داشت: «هنر، زبان ماندگار انتقال مفاهیم انسانی است و پرفورمنس «۱۶۷ کتانی و یک گل» نیز تلاشی تأثیرگذار برای بازنمایی مظلومیت کودکان شهید و پیوند نسل امروز با مفاهیم ایثار و مقاومت است.»

این نمایشگاه با رویکردی پژوهشی و فرهنگی، تلاش دارد زمینه آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با اسناد معتبر مرتبط با خلیج فارس را فراهم کند و بستری برای تأمل در ابعاد تاریخی و هویتی این میراث ملی باشد.

نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» از ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پذیرای بازدیدکنندگان است.