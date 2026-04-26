به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام رضا براتی زاده در حاشیه بازدید از محاکم صلح مرکز استان، با اشاره به اینکه پارسال ۵۵ هزار و ۶۲۶ فقره پرونده در محاکم صلح استان مختومه شده است، از زحمات و تلاش‌های قضات رسیدگی کننده قدردانی کرد.

وی افزود: محاکم صلح استان قدمت چندانی ندارند، اما با رفع موانع و مشکلات موجود تلاش می‌شود تا روند ارائه خدمات به مراجعان بهبود یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، مدیران، مسئولان و مقامات قضایی باید اهتمام بیشتری در ارتقاء عملکرد محاکم صلح داشته باشند تا مردم از مزایای این محاکم بیشتر بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام براتی زاده با اشاره به میانگین ۱۷۵ فقره پرونده وارده به محاکم صلح استان، از کاهش حدود سه هزار فقره پرونده معوق در این محاکم خبر داد و گفت: بیش از ۵۲ هزار فقره پرونده در این مدت در محاکم صلح استان به ثبت رسیده که بیشترین حجم پرونده‌ها از شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و شیروان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های صلح مرکز استان در سال گذشته بیش از ۲۳ هزار فقره پرونده وارده و بیش از ۲۴ هزار فقره پرونده مختومه ثبت کرده‌اند، شهرستان‌های شیروان و اسفراین نیز به ترتیب با ۹ هزار و ۷۰۱ و ۸ هزار و ۳۹۸ فقره پرونده مختومه، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در حال حاضر ۲۳ شعبه دادگاه صلح در حوزه‌های قضایی استان فعال هستند که ۹ شعبه از این تعداد در مرکز استان قرار دارد.