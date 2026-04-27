  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

حجت‌الاسلام قمی: شیطان رو به روی ماست نه در بین ما/ همه همسنگریم

حجت‌الاسلام قمی: شیطان رو به روی ماست نه در بین ما/ همه همسنگریم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به سعی باطل دشمن برای اختلاف‌افکنی در کشور نوشت: شیطان رو به روی ماست، نه در بین ما و همه دوستان با هر نگاهی همسنگرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی به سعی باطل دشمن برای اختلاف‌افکنی در صف مجاهدان میدان، مجاهدان سیاست و مجاهدان خیابان واکنش نشان داد و نوشت:

«شیطان روبروی ماست، نه در بین ما. هم دوستانی که با نگاه به عبرت‌های گذشته، غیرت‌مندانه دلسوزی می‌کنند و هم دوستانی که قدری متفاوت‌تر اما دلسوزانه مسیر را دنبال می‌کنند، هم‌سنگرند.در تحمیل شکست به دشمنی که در باتلاق گیر افتاده، همه‌ی ما طرف مردم و پای حرفِ رهبری، جان‌فدای ایران اسلامی هستیم.»

کد مطلب 6812585
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها