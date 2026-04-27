به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی به سعی باطل دشمن برای اختلافافکنی در صف مجاهدان میدان، مجاهدان سیاست و مجاهدان خیابان واکنش نشان داد و نوشت:
«شیطان روبروی ماست، نه در بین ما. هم دوستانی که با نگاه به عبرتهای گذشته، غیرتمندانه دلسوزی میکنند و هم دوستانی که قدری متفاوتتر اما دلسوزانه مسیر را دنبال میکنند، همسنگرند.در تحمیل شکست به دشمنی که در باتلاق گیر افتاده، همهی ما طرف مردم و پای حرفِ رهبری، جانفدای ایران اسلامی هستیم.»
